فؤاد حاجي: إنتاج محلّي للقاح الأنفلونزا الموسمية لأوّل مرة في الجزائر

أشرف فؤاد حاجي، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلّف بالإنتاج الصيدلاني، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري على التوقيع على عدد من الإتفاقيات.

وفي زيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة أشرف الوزيران على التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ما بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية(ANPP) والمركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا وأقسام الصيدلية بكليات الطب على مستوى ولايات قسنطينة، عنابة، باتنة، ورقلة وسطيف.

كما أشرف الوزيران على توطيد التعاون ما بين القطاعين من خلال التوقيع على اتفاقيات تعاون ما بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ومجمع صيدال فرع مركز التكافئ الحيوي (EQUIVAL (BIOCENTER ومركز البحث في العلوم الصيدلانية.

وستسمح هذه الإتفاقية للجزائر بأن تكون مركز حيوي بيوتكنولوجي, ما يسمح بتحقيق طفرة نوعية في صناعة الأدوية من خلال البحث العلمي لضمان سيادة صحية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي يولي هذا الملف أهمية قصوى .

كما أكّد الوزير المنتدب على أهمية نشاط الوكالة الجهوية للمواد الصيدلانية التي تضمن مجموعة من الخدمات تخص تسجيل المواد الصيدلانية لحوالي 53 مؤسسة تصنيع صيدلانية و74 مؤسسة استيراد ينشطون عبر اقليم اختصاص الوكالة التي تغطي 16 ولاية.

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهمية خلق فضاء تشاركي رابح رابح ما بين القطاعين لانتاج دواء اليوم و الغد .

وكشف الوزير المنتدب بوحدة صيدال للمواد الصيدلانية بقسنطينة على إنتاج محلّي للقاح الأنفلونزا الموسمية لأوّل مرة في الجزائر منذ الاستقلال وهذا بشراكة أجنبية.

وتم الشروع بمرحلة التوضيب للاستجابة السريعة الى احتياجات المواطنين وهذا من خلال طرح حوالي 2 مليون جرعة في السوق منذ شهر سبتمر الفارط .

وأشار الوزير الى أنّ عملية نقل التكنولوجيا متواصلة مع الشريك الاجنبي و هو ما سيسمح لصيدال باكتساب الخبرة اللّازمة لتوطين إنتاج اللقاحات محليا.