فابريزيو رومانو:”فريق إيطالي قدم عرضه لحسم صفقة عوار”

جدد الصحفي المتخصص في إنتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، الكشف عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل لاعب ليون الفرنسي والدولي الجزائري حسام عوار.

وغرد رومانو عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب عوار لن ينضم لفريق إينتراخت فرانكفورت، بتأكيد من المدير الرياضي بالفريق الألماني.

وأوضح ذات المصدر، أن نادي روما الإيطالي، قدم عرضه للتعاقد مع عوار، بعقد مدته 5 سنوات، ويعمل على حسمها.

كما أضاف ذات المصدر، أن نادي ريال بيتيس الإسباني تواصل مع اللاعب في الاسابيع القليلة الماضية.