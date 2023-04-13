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الرياضة

فابريزيو رومانو يكشف مستجدات جديدة بشأن مستقبل عوار

بقلم فيصل زيان بوزيان
فابريزيو رومانو يكشف مستجدات جديدة بشأن مستقبل عوار
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كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، بشبكة سكاي سبور، فابريزيو رومانو، اليوم الخميس، عن الوجهة القادة للدولي الجزائري حسام عوار.

وحسب تغريدة الصحفي فابريزيو رومانو، عبر تويتر، فإن نادي روما دخل السباق للتعاقد مع لاعب ليون حسام عوار، والمحادثات تجري بين الطرفين دون حسم أي شيئ.

وأوضح ذات المصدر، أن نادي العاصمة الإيطالية، سيتناقش مع اللاعب على شروطه تحسبا لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية في صفقة إنتقال حر.

كما أضاف رومانو، أن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، قدم إقتراحه للاعب الخضر حسام عوار، ولكن لم يتوصل الطرفان للإتفاق الرسمي.

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