فاتورة الاستيراد تتراجع بـ6بالمائة في 2019

سجلت فاتورة إستيراد المنتجات الغذائية في الجزائر إنخفاضا بحوالي 6 بالمائة سنة 2019 مقارنة بـ2018 حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضحت الأرقام الإحصائية لمديرية الدراسات والإستشراف بالجمارك، أن فاتورة الواردات 2019 بلغت حوالي 8.07 مليار دولار في 2018منخفضة ب5.85 بالمائة.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا الإنخفاض راجع بشكل أساسي إلى تراجع واردات الحبوب والحليب ومنتجات الحليب والسكر والخضر.

وعرفت واردات منتجات الحليب إنخفاضا إلى 1.24 ملياردولار مقابل 1.40 مليار دولار مسجلة تراجعا بحوالي 155.2 مليون دولار.

وسجلت واردات الحبوب والسميد والدقيق إنخفاضا بـ 358.6 مليون دولار وكما تراجعت فاتورة إستيراد السكر ب89.04 مليون دولار.