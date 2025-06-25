فاجعة.. أم تقتل أطفالها الثلاثة بسبب الفقر

في جريمة مروعة هزّت الشارع المصري، أقدمت أم على قتل أطفالها الثلاثة خنقاً. قبل أن تتوجه طواعية إلى أجهزة الأمن لتسليم نفسها.

تفاصيل الجريمة

تلقت أجهزة الأمن بمدينة الشروق المصرية بلاغاً عن العثور على جثث ثلاثة أطفال داخل شقة بإحدى المناطق السكنية الراقية.

وانتقلت النيابة العامة على الفور إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات، أين كشفت المعاينات أن الأطفال تعرّضوا للخنق، مع وجود آثار واضحة حول أعناقهم، في حين لم تُسجل أي إصابات أخرى.

اعترافات الأم

في تحقيقاتها الأولية، اعترفت الأم بارتكاب الجريمة قائلة إنها فقدت الأمل في القدرة على تلبية احتياجات أطفالها بسبب الأعباء المعيشية، خصوصاً المصروفات الدراسية.

مما جعلها تشعر بالعجز والفشل كأم. وأكدت أن هذه الضغوط النفسية دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي في لحظة انهيار.

صدمة إجتماعية ودعوات للتوعية

أثارت الواقعة صدمة كبيرة في الأوساط الاجتماعية وعبر منصات التواصل، حيث عبّر آلاف المستخدمين عن استنكارهم للجريمة مطالبين بتكثيف الجهود في مجال التوعية بالصحة النفسية، ودعم الأسر التي تواجه ضغوطًا معيشية.

التحقيق مستمر

وقررت النيابة المصرية حبس المتهمة احتياطياً على ذمة التحقيق، على أن تُعرض لاحقاً على لجنة مختصة لتقييم حالتها العقلية وتحديد مدى مسؤوليتها الجنائية عن الجريمة.