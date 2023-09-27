فاجعة بالعراق.. أكثر من 450 قتيل وجريح إثر حريق في حفل زفاف

قتل مئات الأشخاص وأصيب آخرون بجروح، جراء حريق شب في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى. في شمال العراق خلال حفل زفاف ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحسب ما أعلنت السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن دائرة الصحة في محافظة نينوى، أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا. كحصيلة أولية، جراء الكارثة التي حلت بالبلدة الواقعة شرق مدينة الموصل.

وأفاد الهلال الأحمر العراقي، صبيحة اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية. في نينوى إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.

وحسب المعلومات الأولية الحريق نجم عن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أشعل النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل.

وفتحت السلطات تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.