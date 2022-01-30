فاجعة بمصر.. أب يلقي إبنته من الطابق الخامس ويقفز خلفها!

توفي شاب في الثلاثينات من العمر، جراء قفزه من الطابق الخامس، بعد أن ألقى إبنته من شرفة شقته في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة في مصر.

وأقدم الشاب على إلقاء إبنته والقفز من الطابق الخامس، هربا من النيران التي حاصرتهما داخل الشقة.

وحسب وسائل إعلام محلية، خرجت زوجة الشاب من المنزل لشراء احتياجاتها وبرفقتها طفلاهما “ولدان”. وتركت ابنتهما صاحبة الخمس سنوات مع والدها.

ولكنها فوجئت بالمأساة عند عودتها للمنزل، حيث لقي زوجها مصرعه، فيما نقلت الابنة إلى المستشفى تصارع الموت، حيث ترقد بغرفة العناية المركزة.

وكان الوقت بعد صلاة الجمعة، حين صاح محمد حمدي من شرفة شقته: “إلحقوني.. شقتي بتولع”. ولم يتمكن أحد من الجيران الدخول إلى الشقة لإخراجه وابنته المحاصرين بالنيران.

وأحضر الأهالي على الفور مراتب سرير، تحسبا لقفز الأب عليها وابنته بعدما ردد: “أنا هرمي بنتي وبعدين هنط وراها”.

وسقطت الطفلة على المراتب وأصيبت في دماغها وحدث لها نزيف، لكن والدها وقع على الأرض.

كما حملت سيارة إسعاف جثة الأب بعد وصول الشرطة والنيابة العامة، إلى مستشفى الهرم العام. لإجراء المناظرات اللازمة وتحديد سبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن. كما حملت ابنته لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعد وصول الزوجة إلى موقع الحادث ومعرفة ما حصل لعائلتها أصيبت بحالة هستيرية.

وكانت الزوجة تصرخ وتقول: “دي الدفاية كانت شغالة شكلها عملت ماس ولع في الشقة”.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الشقق السكنية بالعقار.

كما فحصت عناصر الأدلة الجنائية آثار الحريق لتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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