فاجعة بومرداس.. الرئيس الموريتاني يعزي رئيس الجمهورية

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا المساء مكالمة هاتفية من محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الموريتاني.

وخلال المكالمة قدم محمد ولد الشيخ الغزواني لرئيس الجمهورية باسمه الخاص و أصالة عن الشعب الموريتاني، خالص تعازيه بعد فاجعة حادث حافلة النقل ببومرداس. و من خلاله إلى الشعب الجزائري و عائلات الضحايا، كما تمنى لجرحى الحادث الشفاء العاجل.

وبدوره تقدم رئيس الجمهورية لأخيه بجزيل الشكر و الثناء، متمنيا للشعب الموريتاني الشقيق كل الإزدهار و الاستقرار و النماء.