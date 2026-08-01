فاجعة بومرداس.. الرئيس الموريتاني يعزي رئيس الجمهورية
بقلم م .فيصل
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا المساء مكالمة هاتفية من محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الموريتاني.
وخلال المكالمة قدم محمد ولد الشيخ الغزواني لرئيس الجمهورية باسمه الخاص و أصالة عن الشعب الموريتاني، خالص تعازيه بعد فاجعة حادث حافلة النقل ببومرداس. و من خلاله إلى الشعب الجزائري و عائلات الضحايا، كما تمنى لجرحى الحادث الشفاء العاجل.
وبدوره تقدم رئيس الجمهورية لأخيه بجزيل الشكر و الثناء، متمنيا للشعب الموريتاني الشقيق كل الإزدهار و الاستقرار و النماء.
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