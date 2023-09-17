فاجعة مروعة في ميناء درنة.. جثث بعمق 12 مترا وبعضهم داخل سياراتهم!

إكتشف عدد من الغطاسين الذين يقومون بعمليات انتشال الجثث الناجمة عن فيضانات ليبيا، فاجعة مروعة في ميناء مدينة درنة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أكد غطاسي الإنقاذ أن عددا كبيرا من الجثث عالقة في ميناء درنة، بعمق 12 مترا، وبعضهم داخل سياراتهم.

وجسد هذا الاكتشاف المروع هول الفاجعة التي أصابت سكان المدينة. إلى درجة أنهم لم يستطيعوا حتى مغادرة سياراتهم، بسبب سرعة الكارثة المائية.

وكان النائب العام الليبي الصديق الصور قد أعلن فتح تحقيق في كارثة انهيار سدي درنة متعهدا بمحاسبة المسؤولين.

فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المتضررة من الفيضانات.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لسكاي نيوز عربية، أنه حدث ارتباك كبير من قبل كل الأطراف في التعامل مع كارثة درنة.

مشيرا إلى أن التوقعات كانت أن درنة ستتعرض لفيضانات من البحر.

وأضاف ذات المسؤول، أن الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة درنة.

وكانت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط “دانيال” تسببت في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرقي ليبيا مطلع الأسبوع الماضي.

وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة. مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.