فاجعة.. وفاة تلميذ أثناء الاحتفال بنجاحه في البكالوريا بمفتاح

تحولت فرحة نجاح بامتحان شهادة البكالوريا لعائلة عميري ببلدية مفتاح بولاية البليدة، إلى فاجعة هزت المدينة ككل على إثر وفاة ابنها” عميري عبد الودود ” صاحب 18 سنة مساء أمس الأحد على إثر انقلاب سيارة كان على متنها التلميذ على مستوى المحور الدوراني بحي البور بذات البلدية.

هذا و كان التلميذ قد تلقى صبيحة يوم الأحد نبأ نجاحه بامتحان شهادة البكالوريا تخصص علوم تجريبية بمعدل 13,35. و بتقدير قريب من الجيد. قبل أن يلقى حتفه في حادث مأساوي هز سكان المدينة.

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