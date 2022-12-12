فاران:”من الصعب مباغتة المنتخب المغربي”

تحدث المدافع الدولي الفرنسي رافييل فاران، عن المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاه، ضد المنتخب المغربي، برسم نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وصرح فاران اليوم الإثنين، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:”المنتخب المغربي متماسك، ومن الصعب مباغتته”.

وأضاف فاران:”المنتخب المغربي يمتلك العديد من الخيارات، والدليل وصوله للنصف النهائي، ولايجب أن نقع في الفخ”.

وتابع المدافع فاران:”المواجهة ستكون معركة كروية، ولامجال للخطأ، المباراة ستكون صعبة وعلينا نحن اللاعبين أصحاب الخبرة أن نجهز زملائنا”.