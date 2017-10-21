“فاردي ليوني”.. أول ألتراس في الجزائر تحتفل بعيدها العاشر

احتفلت أول ألتراس في الجزائر “فاردي ليوني” بعيدها العاشر اليوم السبت، خلال مواجهة الكلاسيكو بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل بملعب حمادي

وكان يوم 22أكتوبر من عام 2007، يوما مميزا في تاريخ الجماهير الجزائرية وبالأخص بالنسبة للشناوة بميلاد ألتراس “فاردي ليوني”

وتسجل “فاردي ليوني” حضورها مع العميد في جميع مبارياته، حتى عندما يتنقل إلى خارج الوطن وتكون دائما اللاعب رقم 12

وكان لها دورا هاما وجد فعال في عام 2015، عندما واجهت المولودية شبح السقوط للمحترف الثاني وهذا من خلال فرض ضغط رهيب على الفرق المنافسة

وتتضمن “كوليغراف” ألتراس “فاردي ليوني” رسائل محفزة للاعبين في المدرجات ودائما ما تكون الداعم الأول لهم

ومن بين أهم وأبرز أعمالها “تيفو عبد الرحمان عوف” الأب الروحي للعميد

كما تميزت اليوم السبت في مدرجات ملعب عمر حمادي، بتيفو رائع أبهرت به الجماهير الحاضرة بقوة احتفالا بمرور عشر سنوات على انشاءها