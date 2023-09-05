فارس مرتقب اليوم في بريشيا لتوقيع عقده

يرتقب أن يحل اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري، ولاعب نادي لازيو الإيطالي، محمد فارس، بمدينة بريشيا، من أجل ترسيم التحاقه بالفريق المحلي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم الثلاثاء، بأن لاعب الخضر، اتفق مع مسؤولي نادي بريشيا الناشط في “السيري ب” الإيطالية.

وأوضح موقع “تيفو بريشيا” المهتم بأخبار النادي، بأن لاعب الخضر، سيصل اليوم إلى مدينة بريشيا، من أجل اجتياز الفحص الطبي وتوقيع عقده مع الفريق.

جدير بالذكر أن فارس، مرتبط بعقد إلى صيف 2025 مع نادي لازيو، إلا أن إدارة الأخير، قررت التخلص منه بسبب خروجه من مخططات المدرب ماريسيو ساري.