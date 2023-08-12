محمد فارس مطلوب في الدوري السعودي

تلقى الدولي الجزائري، ولاعب نادي لازيو الإيطال، محمد فارس، عرضا رسميا من الدوري السعودي، حسبما أكدته الصحافة الإيطالية.

وكشف موقع “lalaziosiamonoi” المقرب من نادي العاصمة الإيطالية، بأن إدارة الأخير، ترغب في التخلص من مدافع الخضر، وشراء عقد لوكا بيليغريني، الذي لعب في النادي خلال النصف الثاني من الموسم الفارط معارا من جوفنتوس.

كما أبرز ذات المصدر، بأن وكلاء الدولي الجزائري، باشروا رحلة البحث عن نادي جديد يضم فارس.

مشيرا في هذا الصدد، إلى أن لاعب الخضر يملك عرضا رسميا من نادي الوحدة السعودي، إلا أنه يميل بشكل أكبر للاستمرار في إيطاليا أو الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية.