فارس يعود إلى المنافسة بعد 20 شهرا من الغياب

جدد ظهر اليوم السبت، الدولي الجزائري، محمد فارس، العهد مع المنافسة الرسمية، بعد 20 شهرا كاملا من الغياب.

وشارك فارس، أساسيا في المباراة التي فاز بها ناديه الجديد، بريشيا بثنائية نظيفة على حساب المضيف ليكو، برسم الجولة الـ 2 من “السيري ب” الإيطالية، قبل أن يترك مكانه لزميله نيكولاس غالاتزي عند الدقيقة الـ 71.

تجدر الإشارة إلى أن فارس، الذي التحق الصائفة الحالية ببريشيا، لم يلعب أي مباراة رسمية منذ 20 شهرا كاملا، ويعود آخر ظهور له إلى الـ 9 جانفي 2022، بألوان جنوة، الذي لعب له معارا من لازيو.

وعانى مدافع الخضر، في فترة إعارته إلى جنوة من إصابة خطيرة، وعودته إلى لازيو، لم يحظ بثقة مدرب ماوريسيو ساري، رغم تعافيه نهاية، ليتقرر إعارته إلى بريتشيا الصائفة الحالية.