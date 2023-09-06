فارس يلتحق رسميا ببريشيا الإيطالي

رسم الدولي الجزائري، محمد فارس، التحاقه بنادي بريشيا، الناشط في “السيري ب” الإيطالية.

وكشفت إدارة بريشيا، في تغريدة لها اليوم الأربعاء، عن ضمها مدافع الخضر، محمد فارس، قادما من لازيو الإيطالي.

وستكون محطة بريتشيا، السادسة لصاحب الـ 27 ربيعا في الأراضي الإيطالي، بعدما حمل ألوان هيلاس فيرونا، وسبال ولازيو وجنوة وتورينو.

وهو الذي التحق بإيطاليا سنة 2013، قادما من نادي بوردو الفرنسي.