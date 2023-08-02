فاقت مليار أورو.. فرنسا تحصي خسائرها بعد المظاهرات ضد مقتل نائل

في أعقاب أعمال الشغب التي أعقبت وفاة الشاب نائل في نانتير، قدرت الحكومة الفرنسية تكلفة الأضرار. التي لحقت بالأعمال التجارية والمباني العامة بمليار يورو.

ووفقًا صبرينة أغريستي-روباتش ، وزيرة الدولة لشؤون المدينة الفرنسية، فإن استجابة الدولة للضرر كانت فورية وتلبي التوقعات.

وأوضحت: “مليار أورو أضرار كان لدينا أكثر من 2500 مبنى عام متدهور في 500 مدينة متضررة تقريبًا”.

كما قالت خلال ظهورها على RTL “لم تكن الدولة موجودة فحسب. بل تم حشد جميع السلطات المحلية وجميع الشبكات القنصلية على الفور”.

وأشادت صابرينا أغريستي – روباتش بالدور الرئيسي لجمعيات المسؤولين المنتخبين في هذه التعبئة. لكن وزير الخارجية شدد على أنه يجب ممارسة الضغط على شركات التأمين لتقديم مدفوعات نقدية لمساعدة التجار المتضررين من أعمال الشغب.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت بالفعل عن لفتة من جانب شركات التأمين وتدرس إلغاء الرسوم الاجتماعية والضريبية. للتجار الأكثر تضرراً.

وفيما يتعلق بالسياسة المتبعة في الأحياء ذات الأولوية، أكدت أن الدولة لم تنتظر تحرك أعمال الشغب.

وتحدثت عن انتشار قوات العمل الجمهوري، مشيرة إلى أن الناس كانوا يطالبون بتواجد أكثر وأفضل للشرطة.

كما أعربت صبرينة أغريستي روباش عن رغبتها في إعادة البيئة إلى أحياء الطبقة العاملة. وتعتبر الضواحي الخضراء إحدى أولوياتها وتريد أن تكون البيئة في متناول الجميع. بالنسبة لها، فإن خدمتها هي خدمة الأحياء. حيث من الضروري أن تنام جيدً ، وتناول الطعام جيدًا، والبقاء جيدًا ، والتعلم جيدًا ، والترفيه.