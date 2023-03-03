فاو: انخفاض طفيف في مؤشر أسعار الغذاء العالمية

عرف مؤشر أسعار الغذاء العالمية، الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، انخفاضا، في فيفري الماضي.

وانخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية، بنحو طفيف بنسبة 0.6% عن مستواه في جانفي الماضي.

وجاء في تقرير المنظمة، إن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بلغ الشهر الماضي 129.8 نقطة. بانخفاض هامشي بنسبة (0.6 في المائة) عن مستواه المسجل في جانفي 2023.

وأضافت أن المؤشر يواصل تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي. وتراجع المؤشر بما يصل إلى 29.9 نقاط “18.7 في المائة” عن الذروة التي بلغها في مارس 2022.

وشهد المؤشر تراجعا طفيف في مؤشر أسعار الحبوب واللحوم، مما عوض الزيادة الحادة في مؤشر أسعار السكر.