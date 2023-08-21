فايد يؤكد دعمه للجوية الجزائرية لإقتناء طائرات وفتح خطوط جديدة

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات للخطوط الجوية الجزائرية من أجل تدعيم أسطولها بطائرات جديدة، مما سيسمح لها بفتح خطوط جديدة.

ويأتي ذلك، في إطار تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية، الرامية لتموقع أفضل للشركة في القارة.

وأورد فايد خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية الرسمية لانطلاق الخط الجوي الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة جوهانسبورغ، أن هذا الخط “ليس مجرد خطوة لدعم التنقل بين الجزائر وجنوب افريقيا. بل سيكون رمزا قويا لتوسيع مجالات التفاهم بين البلدين الشقيقين”.

ومن جهته، أكد المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، مسعى الشركة لأن تكون فاعلا رئيسيا في النقل الجوي في القارة الافريقية والعالم. من خلال فتح خطوط جديدة تربط الجزائر بمختلف الوجهات وتجعل منها نقطة محورية للطيران في العالم.

وشهدت مراسم التوقيع على الاتفاقية حضور زويليفليل مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب إفريقي، نيلسون مانديلا.

والذي قال في كلمته أن “مواقف الجزائر سابقا وحاضرا اتجاه الشعوب الأفريقية، من خلال دعمها وإيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها. وموقفها اتجاه القضية الصحراوية. يجعل منها قائدا مثاليا للقاطرة الإفريقية في سبيل تبوء مكانتها التي تستحقها كقارة قوية بأبنائها وثرواتها”.