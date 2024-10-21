فايرز يتحدث عن تغيير جنسيته الرياضية وتمثيل “الخضر”

أكد نجم دفاع نادي فيردر بريمن الألماني، ميتشل فايزر، الأخبار التي تحدثت عن تغيير جنسيته الرياضية، تمهيدا للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الألمانية، قد كشفت في وقت سابق، بأن صاحب الـ 30 ربيعا، الذي حمل ألوان منتخب ألمانيا لفئة أقل من 21 سنة، أقدم على تغيير جنسيته الرياضية، تحسبا لتمثيل “الخضر”.

وفي تصريحات خصّ بها شبكة “سكاي سبورت” الألمانية، أمس، عقب مساهمته في فوز بريمن بهدف وتمريرة حاسمة، أمام فولسبورغ، بقيادة مهاجم الخضر الآخر. محمد أمين عمورة، رد فايرز، بخصوص حمل ألوان الجزائر: “أتمنى أن أتلقى استدعاء”

وواصل لاعب بايرن ميونخ السابق، والذي يملك أصولا جزائرية تعود إلى جد والدته: “لا يزال هناك وقت قبل التربص القادم. وعلي اللعب جيدا وأريد التواجد مع المنتخب”.

مشيرا إلى أنه تبادل أطراف الحديث على هامش لقاء أمس. أمام فولسبورغ، مع عمورة، وأضاف: “جمعني حديث مقتضب معه، لقد كان يعلم بالأمر (تغيير الجنسية الرياضية)، وهنّأني”.

للإشارة، فقد كشف موقع “سكاي سبورت” في المقابل. بأن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تقدمت بطلب رسمي على مستوى الاتحاد الدولي للعبة، من أجل تأهيل فايزر، للعب مع “الخضر”.