فايزر تعلن بدء التجارب البشرية لأقراص كورونا

شرعت شركة “فايزر بيونتك“، بالتجارب البشرية لعلاج جديد لفيروس كورونا المستجد، على شكل أقراص.

ويمكن تناول هذه الأقراص، عند ظهور الأعراض الأولى للمرض.

ويرتبط الدواء بإنزيم يسمى “البروتياز” لمنع الفيروس من التكاثر.

وقال كبير علماء شركة فايزر: “يبدو أنه سيكون من المهم التوصل إلى خيارات علاجية الآن، وخارج الوباء”.

وأوضح ذات المتحدث، بأنه “لم تظهر أي مشاكل غير متوقعة في الدراسة حتى الآن”.

لافتا إلى أنه من الممكن أن تؤدي إلى نتائج في غضون أسابيع.

وإذا نجحت تجارب فايزر على البشر، فسيصبح من الممكن وصف الحبوب في وقت مبكر من الإصابة، لتجنب التعرض لمضاعفات.