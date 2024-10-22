فايزر ضمن تشكيلة الأسبوع في البطولات الـ5 الكبرى

اختير اللاعب الجزائري، ومدافع نادي فيردر بريمن الألماني، ميتشل فايزر، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوريات الخمسة الكبرى.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الإحصائيات، اليوم الثلاثاء، تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوريات الكبرى (الدوري الإنجليزي، الليغا الإسبانية، الدوري الألماني، الكالتشيو الإيطالي، الدوري الفرنسي)، وهي التشكيلة التي عرفت تواجد اسم اللاعب الجزائري فايزر.

وجاء اختيار فايزر، في تشكيلة الأسبوع الخاصة بالفترة ما بين الـ 18 والـ 21 أكتوبر الجاري. نظير تألقه في فوز ناديه بنتيجة 4-2، أمام فولسبورغ، بتسجيله هدفا وصناعته آخر.

للإشارة، تحصل صاحب الـ 30 ربيعا، المرشح للالتحاق بـ”الخضر” مستقبلا. بعد أن قام بتغيير جنسيته الرياضية، على تقييم 8.39 من طرف موقع “هوسكورد”.