“فايزر” و”موديرنا”.. أمريكا تنشر تحذيرات جديدة بعد تلقي اللقاحين

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“فايزر” و”موديرنا”.. أمريكا تنشر تحذيرات جديدة بعد تلقي اللقاحين
بقلم أسماء.ع

حذرت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية، في الساعات المنقضية، من خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي لقاحي كورونا “فايزر” وموديرنا”. وقالت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير حول زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

وأشارت، هيئة تنظيم الأدوية، أن الخطر يتعلق بالذين يتلقون الجرعة الثانية، حيث تظهر الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم. واجتمع مستشارون للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء الماضي، لبحث علاقة محتملة بين حالات التهاب عضلة القلب واللقاحات المذكورة.


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