“فايسبوك” تمنع “هواوي” من تحميل تطبيقاتها على الهواتف الجديدة

قالت ” فايسبوك ” أنها لن تسمح لشركة هواوي بتثبيت تطبيقاتها التي تشمل فيسبوك وانستجرام وواتساب على الهواتف الذكية بعد الآن.

وانضم فايسبوك لمجموعة الشركات المقاطعة لعملاق الاتصالات الصيني، تطبيقا لقرار الحظر التجاري الذي أصدره ترامب.

ونقلت رويترز عن فيسبوك أن العملاء الذين لديهم بالفعل هواتف هواوي سيظلون قادرين على استخدام تطبيقاتها وتلقي التحديثات، ولكن لن تتمكن هواوي من تثبيت تطبيقات واتساب وإنستجرام والتطبيق الرئيسي فايسبوك نفسه على الهواتف الجديدة.

وأضافت رويترز أن شركة فايسبوك لن تستثني إلا الهواتف العاملة حاليا، وأي هاتف “لم يغادر المصنع” لحد الآن، فلن تستطيع هواوي تثبيت تطبيقها عليه بشكل منفصل، وعلى المستخدم إنزال التطبيق من غوغل بلاي.

ويعني هذا القرار أن أجهزة هواوي الجديدة بعد مهلة 90 يوما التي منحتها الحكومة الأميركية للشركة الصينية، لن يكون من ضمنها تطبيق غوغل بلاي ولا تطبيقات فايسبوك وإنستغرام وواتساب، مما يزيد الضغط على شركة الاتصالات الصينية الأكبر.