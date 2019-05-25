“فايسبوك” يحذف حسابات شخصيات سياسية وإعلامية فلسطينية

كشفت مصادر فلسطينية، بأن موقع الفيسبوك قد أغلق مئات الحسابات العائدة لصحفيين وناشطين إعلاميين وسياسيين فلسطينيين، دون مبرر.

وهذا في عملية تكررت مؤخرا أكثر من مرة، حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي.

حيث فوجئ أصحاب تلك الحسابات، بظهور رسالة من إدارة فيسبوك على صفحاتهم تقول “تم تعطيل حسابك”.

ومن بين الشخصيات السياسية التي حظر فيسبوك حسابها، الناطق الرسمي باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي، الصحفي عيسى سعد الله، أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقالت كتلة الصحافي الفلسطيني: “أن إدارة فيسبوك لم تتوان يوما عن إظهار انحيازها المطلق لجانب الجلاد المتمثل في الاحتلال الصهيوني في مواجهة الضحية الفلسطينية”.

كما أكد التجمع الإعلامي الديمقراطي، أن إغلاق حسابات نشطاء فلسطينيين يمثل “خطوة غير أخلاقية، باعتبارها مخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.