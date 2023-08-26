فايق عمران: “الشبيبة فريق كبير وجاهزون للعب الأدوار الأولى”

ثمّن فايق عمران، لاعب شبيبة القبائل، الفوز الذي حققه فريقه أمس، بنتيجة 3-1، على حساب نادي الشبيبة الرياضية عمران المنتمي إلى الدرجة الثانية التونسية، في أول لقاء ودي للكناري ضمن تربص طبرقة.

وأكد عمران، بأن فريقه قدم مباراة جيدة، مضيفا: “سنواصل العمل بجدية، حتى نكون جاهزين للمنافسة الرسمية.. لا تهم نتائج الوديات ويبقى الأهم أنه لم تكن هناك إصابات”.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية لـ”الكناري” أكد اللاعب القادم من نجم مقرة، رضاه على أداءه في ودية أمس، وقال: “قدمت ما علي، ومع العمل ومزيد من الوقت سأقدم الأفضل”.

مضيفا: “نحن في فريق كبير، ولابد أن نقدم له كل شيء حتى نكون في المستوى ونقدم أداء جيد في البطولة”.

وختم فايق عمران: “كل لاعب يريد أن يشارك أساسيا.. من جهتي سأواصل العمل. والقرار الأخير سيكون بيد المدرب، وأهم شيء أننا نملك مجموعة متماسكة وسنضع اليد في اليد من أجل لعب الأدوار الأولى”.