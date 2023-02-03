فتاة أصيلة ترغب في الاقتران برجل جاد في طلبه

الرقم السري :

138146

ابنة الشرق تناشد الحلال وزوج يحلق بها على بساط السلام

في هذا الركن لنساء غايتهن الحلال، نستهل أول محطة لنا من شرق البلاد، بالتحديد من ولاية تبسة. نعركم على فتاة أصيلة في هذا الركن لنساء غايتهن الحلال، تبلغ من العمر 40 سنة، متميزة على كل الأصعدة. بالرغم من الانكسار الذي ألمّ بها إلا أن ذلك يجعلها تعلن الاستسلام وترفع الراية، مرت بتجربة زواج فاشلة. لكن هذا لم يمنعها من الرقي في حياتها، واستغلال كل فرصها. بعد الطلاق أعادت وزاولت دراستها، ونلت الشهادة العليا.

ترغب في الاقتران برجل جاد في طلبه، تعد أن تكون له زوجة طيبة تعينه على أمور الدين والدنيا. تريده من إحدى ولايات الشرق أو الوسط للبلاد، سنه لا يتعدى 50 سنة. يكون أرمل أو مطلق، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

138147

سأهديك حياة جميلة ولن أطلب منك سوى المودة والرحمة

أنا شابة من مدينة الورود البلدية، أبلغ من العمر 35 عاما، عزباء لم يسبق لي الارتباط. أشغل منصب أستاذة في الطور المتوسط، جميلة وحنونة ومسؤولة، بشهادة كل من حولي طيبة الخصال. وأخلاقي فوق كل اعتبار، فليس للفتاة غير سمعتها، وأصلها الذي لابد أن تحافظ عليه. أتمنى اليوم أن تكون لي فرصة في هذه الصفحة الغراء. لأتعرف بإذن الله على رجل حياتي الذي أحيا إلى جانبه تحت سقف بيته الهناء وراحة البال. رجل أفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 سنة، أريده أعزبا. كما أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، شرطي الوحيد أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكو ن لديه مسكن.

الرقم السري :

138148

تملك العفة والأخلاق الحياة وينقصها رفيق الدرب فمن يسكنها بيته وقلبه

هي حقا فرصة من ذهب لكل من يرغب في الزواج. عرضا متميز لشابة من ولاية قسنطينة اتصلت بنا ليطلعنا على رغبته الشديدة في بناء أسرة متراصة تحت سقف العشرة الطيبة. هي شابة في مقتبل العمر، عازبة لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 32 سنة، ماكثة في البيت. محترمة جدا وذات أخلاق عالية. قررت اليوم أن تكون لها فرصة سانحة لتناشد من خلالها زوجا صالحا يكون لها نعم السند. يجعلها توأم روحه ويرفع بها هامته عاليا. لا تطلب من صاحب النصيب سوى أن يطرق باب بيتها على سنة الله ونبيه خير الأنام. رجلا يكون من إحدى ولايات الشرق، سنه أقل من 50 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق. عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن.

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