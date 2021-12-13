فتاة تضرم النار في جسدها بعين مليلة في أم البواقي!

تدخلت، ليلة أول أمس، مصالح الحماية المدنية وحدة عين مليلة في ولاية أم البواقي، من أجل إنقاذ وتقديم الإسعافات لفتاة لا يتجاوز سنها 25 سنة.

ويتعلق الأمر بالمسماة “أ.ش”، بعدما قامت هذه الأخيرة بسكب الوقود على نفسها في المكان المسمى “محطة عميش” للوقود، لتصاب بحروق من الدرجة الثانية على مستوى الصدر والأطراف العلوية والسفلية.

ليتم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى “سليمان عميرات” بذات المدينة.

فيما تبقى التحقيقات جارية من طرف أجهزة الأمن لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت شابة في مقتبل العمر إلى محاولة قتل نفسها عن طريق الحرق.

طالع أيضا: شيخ يضرم النار في جسده أمام مجلس قضاء ڤالمة! أقدم، شيخ يبلغ من العمر 63 سنة، على محاولة الانتحار حرقا، أمام مجلس قضاء ڤالمة، بعدما قام بسكب البنزين على جسمه وإضرام النار فيه، مما أدى إلى إصابته بحروق عبر مختلف أنحاء الجسم، قبل تدخل أحد أفراد الأمن الوطني لإطفائه، ليتم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “الحكيم عقبي”، أين قدمت له الإسعافات الضرورية، ونظرا لحروقه الخطيرة التي وصفت من الدرجة الثانية، تم تحويله إلى المستشفى الجامعي “إبن رشد” بعنابة. وحسب مصادر من عين المكان، فإن الضحية كان قد خسر قضية ورث، ليخرج من مجلس القضاء ويعود بعدها حاملا قارورة بنزين، قام بسكبها على جسده وأضرم النار.

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإسعاف 4 أطفال أصيبوا بحالة صدمة ناهيك وصعوبة التنفس جراء الدخان المتصاعد داخل مسكن تعرض للإحتراق على مستوى حي سونلغاز بواد أسلي. حيث تمكنت عناصر وحدة الوحدة المتدخلة، من إنقاذ وإسعاف الأطفال المصابين والسيطرة على الحريق الذي خلف خسائر مادبة معتبرة. تمثلت في إحتراق كل الأثاث والأفرشة التي كانت داخل المسكن المذكور. طالع أيضا: عنابة..احتراق سيارة وسط ساحة الثورة شهدت منذ قليل ساحة الثورة وسط مدينة عنابة نشوب حريق بسيارة سياحية من نوع “داسيا داستر” على متنها امراة في العقد الخامس .

هذا وقد تنقلت عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان لاخماد النيران التي اندلعت بالسيارة دون تسجيل اي خسائر بشرية . طالع أيضا: الشلف: تفحم ستيني في حادث إحتراق سيارة ببئر صفصاف توفي، شخص في الستينيات من العمر إثر نشوب حريق بسيارة من نوع سامبول بالقرب من خط السكة الحديدية بمنطقة أولاد عباس ببلدية وادي الفضة. حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إخمادخ، في وقت تم فيه تسجيل وجود جثة متفحمة داخل السيارة، في إنتظار ما ستسفر عليه نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية حول الأسباب التي كانت وراء حصول الحادث. طالع أيضا: النعامة: تفحم رضيعة في احتراق منزل اندلع حريق بمنزل فردي إجتماعي بحي قرين رمضان، ببلدية عين بن خليل ولاية النعامة. حيث أتى على كل ماهو موجود من أثات و أفرشة المنزل. وفي هذا السياق، أودى الحريق بحياة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر متوفية (متفحمة) في عين المكان. كما تم نقل الرضيعة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الإستشفائية قادري محمد بالنعامة. طالع أيضا: الشلف: حجز 2500 صوص من نوع “كوكلي” موجّه للبيع والتسويق الشلف: الجمارك تحجز 2112 قارورة خمر داخل شاحنة تبريد بالمصالحة الحماية المدنية تتدخل لتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى المساكن يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp