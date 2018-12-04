فتاة وراء كارثة السيارة «المجنونة» راح ضحيتها 4 أشخاص في قسنطينة!

التحقيقات كشفت أنها كانت على متن مركبة «سيات» قبل أن ينشب خلاف بينها وبين سائقها

جثامين ضحايا حادث الدهس تم تشييعها أمس في بلديتي قسنطينة وابن زياد

شُيعت، أمس، ببلديتي قسنطينة وابن زياد، جثامين ضحايا حادث الدهس المأساوي الذي وقع بشارع عبان رمضان وخلف مقتل كل من «م.س» 20 سنة، و»م.ج» 18 سنة، و»ع.ب» 19 سنة و»ي.د» 30 سنة بعين المكان.

فيما أصيب سائق السيارة «ح.ح» البالغ من العمر 25 سنة، والمنحدر من حي بوصوف، بجروح متفاوتة الخطورة ولا يزال يقبع على إثرها بالمستشفى الجامعي ابن باديس.

وكان شهود عيان قد أكدوا أن أسباب الحادث تعود إلى خلاف نشب بين سائق السيارة ومرافقته التي كانت معه على متن السيارة أمام مركز البريد بحي الكدية المجاور، في حدود الساعة السادسة مساء، قبل أن تترجل من السيارة تاركة حقيبتها اليدوية وحاولت فتح الباب لاسترجاعها.

وفي تلك اللحظات بادر سائق السيارة إلى الانطلاق بسرعة فائقة عكس جهة السير باتجاه السلالم المؤدية إلى شارع عبان رمضان بالجهة السفلية مخترقا الحاجز الحديدي.

مما أدى إلى طيران السيارة على علو قرابة 8 أمتار باتجاه الضحايا الأربع وخلف مصرعهم بعين المكان، قبل أن تستقر السيارة بواجهة قاعة رياضة بشارع عبان رمضان.

حيث باشرت فرق الحماية المدنية تحويل جثث الضحايا إلى المستشفى رفقة السائق الجريح، بالموازاة مع عمل فرق الشرطة العلمية تحقيقاتهم بعين المكان، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات التي لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادثة المأساوية.