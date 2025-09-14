فتح أربعة مراكز نفسية بيداغوجية بالعاصمة

إستفادت العاصمة من أربعة مراكز نفسية بيداغوجية جديدة ستفتح بداية من الدخول الإجتماعي المقبل.

وقام والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية، أمس السبت، إلى أربعة مراكز نفسية بيداغوجية جديدة ستدخل حيز الخدمة تدريجيا. ثلاثة مراكز منها ستفتح يوم 21 سبتمبر 2025 موعد الدخول الاجتماعي لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية. كالتخلف الذهني، طيف التوحد، ومتلازمة داون.

ووقف الوالي على آخر الرتوشات للمراكز البيداغوجية الثلاث التي ستوضع حيز الخدمة مع الدخول الاجتماعي بكل من حسين داي مركز الإقامة بطاقة استيعاب 100 طفل. مركز فرحات صليحة “02” بسيدي أمحمد (50 طفل). بالإضافة كذلك إلى مركز حملة عبد الرزاق ببولوغين (60 طفل). وكذا المركز النفسي البيداغوجي ببلدية اسطاوالي والذي سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية بطاقة إستيعاب لـ 60 طفل.

جاءت مبادرة مصالح الولاية لفتح هذه المراكز النفسية البيداغوجية إستجابة للطلب المتزايد لأولياء هذه الفئة من الأطفال. بحيث تم إعادة تأهيلها وتجهيزها من طرف مصالح ولاية الجزائر. وستسير عن طريق المؤسسة الولائية لتسيير حدائق الأطفال والروضات ودور الحضانة “بريسكو”.

كما أن هذه المراكز ستكون كعملية نموذجية أولية للتكفل النفسي البيداغوجي مع تشخيص ومتابعة الأطفال الذين يعانون من صعوبات واضطرابات نفسية والعمل على دمجهم في المجتمع. بتكفل تام من طرف أطقم طبية نفسية بيداغوجية، فيما ستبقى عملية فتح مثل هذه المراكز متواصلة.

للإشارة، تتواجد بولاية الجزائر 20 مركز نفسي بيداغوجي، تتكفل بأكثر من 2000 طفل ذوي الإعاقة الذهنية. إبتداء من عمر 3 سنوات إلى غاية 18 سنة. وذلك بعد عملية التشخيص التي يقوم بها الطاقم التقني والتربوي المختص.

