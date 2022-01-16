فتح أرضية الترشح لمسابقة الدكتوراه على هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن فتح أرضية الترشح لمسابقة الدكتوراه 2022/2021.

وحسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بفايسبوك، فقد تم فتح أرضية الترشح لمسابقة الدكتوراه على الرابط التالي:

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat/

الدكتوراه : هذه رزنامة تنظيم مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث

هذا وأفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة تنظيم مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية 2021-2022.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم فتح الأرضية الرقمية PROGRES لتسجيل المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث 2022-2021 من 16 إلى 27 جانفي 2022

وقد حدد تاريخ 28 و29 جانفي 2022 لإيداع ملفات الترشح للمسابقة عبر الأرضية الرقمية PROGRES.

كما يمكن تأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر PROGRES بداية من (30 جانفي إلى 1 فيفري 2022).

أما بخصوص مراقبة مطابقة ملفات المترشحين على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر PROGRES. فقد حدد تاريخه (من 05 إلى 19) فيفري 2022.

كما سيتم دراسة ملفات المترشحين من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه غير PROGRES. من (10 فيفري 2022)

ثم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين عبر FOGIES. من (09 و10 فيفري 2022)

وكذا إيداع طعون المترشحين غير المقبولين عبر PROGRES من (11 إلى 13 فيفري 2022)

كما سيتم دراسة طعون المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر PROGrES (14 فيفري 2022).

زالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للمسابقة عبر PROGRES من (20 فيفري إلى 20 مارس 2022 ).

وصولا لإجراء مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.

كما نوهت الوزارة أن المسابقات تجرى يومي الخميس والسبت على مستوى المؤسسة الجامعية خلال المدة المحددة لإجراء المسابقات.

وسيتم نشر النتائج الثانية لمسابقة الدكتوراه بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل 3 أيام كأقصى حد بعد تاريخ إجراء المسابقة.

كما سيتم تسجيل المترشحين المقبولين في الدكتوراه لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر progres خلال 15 يوما الموالية للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.

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