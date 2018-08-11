فتح أكثر من 6 آلاف مقعد بيداغوجي لتوظيف «الفراملة» و القابلات

تخصيص التسجيلات للحائزين على شهادة «البكالوريا » لدورتي2018 و2017

ملف الترشح ما قبل التسجيل يتضمن 4 وثائق

أعلنت مديرية التكوين بوزارة الصحة، عن فتح التسجيلات للالتحاق بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات، وتتضمن 6030 مقعد بيداغوجيا للحائزين على شهادة البكالوريا لدورتي 2018 و2017.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، تحوز النهار على نسخة منه، فيجب أن تتضمن ملفات الترشح ما قبل التسجيل طلبا خطيا للمشاركة، نسخة طبق الأصل لشهادة البكالوريا أو شهادة معادلة، مع كشف النقاط، بالإضافة إلى شهادتين طبيتين تشملان تخصص الطب العام وطب الأمراض الصدرية، وأكدت الوزارة أن الأولوية في التسجيل النهائي تمنح لمترشحي البكالوريا دورة 2018.

وفي السياق ذاته، ورد في البيان أن ملف التسجيل النهائي يتضمن شهادة البكالوريا الأصلية أو شهادة معادلة والكشف الأصلي للنقاط وأربع صور شمسية وشهادة السوابق العدلية، الصحيفة رقم 3 وشهادة الجنسية الجزائرية ونسخة مصادق عليها من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية تأجيل أو الإعفاء.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة، أن ملفات الترشح لدى مؤسسات التكوين شبه الطبي ومؤسسات التكوين للقابلات، وكذا مديريات الصحة والسكان بالنسبة للولايات التي لا تتوفر على مؤسسات للتكوين شبه الطبي، يجب أن تودع في المراكز التي تم تحديدها.

أما التخصصات التي فتحت فيها التسجيلات للمترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا، فتشمل شعب العلوم التجريبية أو الرياضيات أو تقني رياضي، أو شهادة معادلة للقابلات للصحة العمومية، وكافة الشعب شبه الطبية، للعمل في مجال إعادة التأهيل وإعادة التكييف، الطبية التقنية والطبية الاجتماعية.

أما شعب آداب وفلسفة، الآداب واللغات الأجنبية، الآداب والعلوم الإنسانية والتسيير والإقتصاد أو شهادة معادلة للشعبة الطبية الاجتماعية، فيعملون كمساعدين اجتماعيين للصحة العمومية ومساعدين طبيين للصحة العمومية.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لمترشحي دورة 2017، التسجيل في المسابقة، حسب ترتيب الاستحقاق، وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة، على أن يتم إيداع الملفات في آجل أقصاه 20 يوما من الإعلان عن المسابقة.