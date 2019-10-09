فتح الأرضية الرقمية لإيداع الطعون الخاصة بنتائج الترشيحات لمسابقة الدكتوراه

الوطني
  • -
  • 0
فتح الأرضية الرقمية لإيداع الطعون الخاصة بنتائج الترشيحات لمسابقة الدكتوراه
بقلم نادية بن طاهر

سيتم اليوم الأربعاء، فتح الأرضية الرقمية الخاصة بإيداع الطعون على نتائج الترشيحات لمسابقة الدكتوراه 2019، حسب ما كشفه وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد.

ونشر الوزير على صفحته بالفيسبوك، مواعيد إيداع الطعون الخاصة بالمشاركة في مسابقة الدكتوراه لهذة السنة، والتي ستتم في الفترة الممتدة ما بين الـ9 و11 أكتوبر 2019.

وأضاف الطيب بوزيد، بأنه سيتم الإعلان عن نتائج معالجة الطعون، إبتداء من يوم 12 أكتوبر 2019، مساء.

— #مسابقة #الدكتوراه 2019 —فتح الأرضية الرقمية لإيداع #الطعون من 09 الى 11 أكتوبر 2019يتم الإعلان عن نتائج معالجة الطعون إبتداءا من يوم 12 أكتوبر 2019 مساءا

Publiée par ‎الطيب بوزيد – Tayeb Bouzid‎ sur Mercredi 9 octobre 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=709889

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com