فتح الأرضية الرقمية لإيداع الطعون الخاصة بنتائج الترشيحات لمسابقة الدكتوراه

سيتم اليوم الأربعاء، فتح الأرضية الرقمية الخاصة بإيداع الطعون على نتائج الترشيحات لمسابقة الدكتوراه 2019، حسب ما كشفه وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد.

ونشر الوزير على صفحته بالفيسبوك، مواعيد إيداع الطعون الخاصة بالمشاركة في مسابقة الدكتوراه لهذة السنة، والتي ستتم في الفترة الممتدة ما بين الـ9 و11 أكتوبر 2019.

وأضاف الطيب بوزيد، بأنه سيتم الإعلان عن نتائج معالجة الطعون، إبتداء من يوم 12 أكتوبر 2019، مساء.