فتح الأرضية الوطنية الرقمية الخاصة بالتوظيف اليوم

تمتد إلى غاية 20 من الشهر الجاري والأولوية للتوظيف في الطور الابتدائي

الالتحاق بالمؤسسة وإمضاء محاضر التنصيب يوم 21 ديسمبر

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم فتح الأرضية الرقمية الخاصة بتوظيف الأساتذة، بداية من اليوم على الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية 20 من الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 26 من ذات الشهر، فيما يتم الالتحاق بالمؤسسة وإمضاء محاضر التنصيب يوم 21 ديسمبر .

وحسب البيان الذي نشرته الوزارة، فإن المناصب التي سيتم فتحها تتمثل في المناصب الخاصة بالموظفين المنتمين إلى رتب التعليم الناجحين في الامتحانات المهنية قصد الترقية إلى رتب التأطير والتفتيش المنظمة بعنوان 2017، بمن فيهم الأساتذة الرئيسيون والمكونون الذين تم انتدابهم إلى رتب الإدارة والتفتيش والمعنيين بالتكوين المتخصص قبل الترقية طبقا للتنظيم المعمول به.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن المناصب الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الحاملين لشهادة «الليسانس» في الاختصاص الذين تم تعيينهم كمتعاقدين لا تعابر مناصب شاغرة، فيما تُعد مناصب المعنيين بفترة التكوين المتخصص بعنوان 2017 قبل التعيين كمتربصين في مناصبهم ابتداءً من الدخول المدرسي 2018-2019 شاغرة، حيث يتعين الاحتفاظ بمناصبهم وعدم استغلالها في هذا المجال.

هذا، وأكدت الوصاية من خلال ذات البيان، أنه في الـ31 من شهر أكتوبر الماضي تم الانتهاء من المرحلة المحلية وفق ترتيبات المناشير المحددة والمنظمة للعملية، وكذا وفق الرخصة الاستثنائية رقم 8832 التي تم منحها.

وأكدت وزارة التربية من خلال نفس البيان أن تسلم الاستدعاءات يكون على مستوى مديريات التربية التي تم بها اجتياز المسابقة وحجز وضعية تسلم الاستدعاءات على الأرضية الرقمية وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني من طرف مديريات التربية مقر اجتياز المسابقة يوم يوم 5 ديسمبر 2017، فيما يكون الالتحاق بالمؤسسة وإمضاء محضر التنصيب من طرف الناجحين يوم 21 ديسمبر، أما حجز وضعية الالتحاق على الأرضية وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني يوم 20 ديسمبر، فيما يتم الإعلان عن قائمة كل المناصب الشاغرة حسب البلدية والدائرة والمنطقة الجغرافية.

وأكدت الوزارة على أن حضور المترشحين المعينيين من القائمة الاحتياطية الوطنية إلى مديريات التربية المستقبلة لاختيار المؤسسة يكون حسب الاستحقاق وبعدها يتم تسلم التعيينات يوم 5 ديسمبر 2017.