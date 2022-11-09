تمت اليوم الأربعاء فتح الأظرفة الخاصة بإقتناء 15 طائرة جديدة لتعزيز الأسطول الجوي للجوية الجزائرية.

وذلك لتوسيع شبكة النقل الجوي ضمن سياسة قطاع النقل الذي يسعى لتحديث قدراته وعصرنة وسائل شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بتعزيز الأسطول الجوية للخطوط الجوية الجزائرية.

والجدير بالذكر، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، كانت قد أطلقت شهر سبتمبر الماضي، استشارة وطنية من أجل اقتناء 15 طائرة جديدة من مختلف الأحجام لدعم أسطولها الجوي.