فتح الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر بهذه الولاية

أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, كافة المواطنين عبر التراب الوطني أو خارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للتسجيل في ولاية تيارت.

وحسب بيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الأحد، فإن عنوان موقع هذه السكنات هو حي145 مسكن ترقوي حر المنظر الجميل(فولاني) تيارت.

وأشار بيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أن انطلاق التسجيل يكون ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة 14:00 مساءا. على أن يتم غلق الموقع بعد تسجيل ازيد من 600 مكتتب.

ويشمل الموقع شقق من نوع F3 . F4. .F5. حيث تتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 84.94 متر مربع الى 90.82 متر مربع. ويبدأ سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 7869691.00 دج الى 8414473.00 دج.

كما تتراوح مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 114.17 متر مربع الى 104.75 متر مربع. ويبدأ سعرها من 9705087.50 دج الى 850.50 577 10 دج

وتتراوح مساحة الشقة ذات خمسة غرف 129.30 متر مربع الى 129.63 متر مربع. حيث يبدا سعرها من 11970380.00 دج الى 12010219.50 دج.