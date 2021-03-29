فتح الترشيحات للمشاركة في مسابقة “أطروحتي في 180 ثانية”

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح الترشيحات للمشاركة في المسابقة الوطنية “أطروحتي في 180 ثانية”.

وتودع الملفات الترشح إلى المسابقة، ابتداء من اليوم الاثنين إلى الخميس 29 أفريل من السنة الجارية في منتصف الليل.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه لن يؤخذ بعين الاعتبار كلّ ملفٍّ ناقص أو مودع خارج الشكل والأجل المحددين أعلاه.

ويتكون الملف من استمارة الترشح، السيرة الذاتية في صفحة واحدة، ملخص للأطروحة في صفحة واحدة، نسخة من محضر ممضى للمناقشة.

إضافة إلى إشهاد من صفحة واحدة، موقّع من طرف المشرف على الأطروحة،يبين نوعية البحث وأهمية النتائج التي تم التوصل إليها.

ومداخلة شفوية لا تتجاوز 180 ثانية في شكل فيديو مسجّل، حيثُ لا يؤخذ بعين الاعتبار أيُّ تسجيلٍ يتجاوز هذه المدّة.

وتودع طلبات المشاركة عبر المنصات الرقمية، جهة الشرق : https://services.mesrs.dz/mt180/est.

وجهة الوسط: https://services.mesrs.dz/mt180/centre، وجهة الغرب: https://services.mesrs.dz/mt180/ouest.

وخصصت للمسابقة جوائز ذات مبالغ مالية معتبرة، الجائزة الأولى 500.000 دينار، الجائزة الثانية 300.000 دينار، الجائزة الثالثة 200.000 دينار.