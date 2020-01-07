أعنلت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن فتح التسجيلات في مراكز التكوين المهني يوم الأحد 5 جانفي.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، عن فتح التسجيلات إبتداءً من يوم الأحد 05 جانفي إلى غاية يوم السبت 15 فيفري 2020.

فتح التسجيلات سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني www.mfep.gov.dz ، وكذلك على مستوى كل مؤسسات التكوين المهني.

وحددت وزارة التكوين أيام الإنتقاء و التوجيه في الفترة الممتدة بين 16 و17 و 18 فيفري من سنة 2020.

كما أعلنت وزارة التكوين عن تاريخ الدخول الرسمي لهذه السنة والذي سيكون رسميا يوم الأحد 23 فيفري 2020.