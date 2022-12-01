فتح التسجيلات لاقتناء سكنات LPP بهذه الولايات

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي بالعديد من الولايات .

وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فإنه سيتم فتح الموقع الخاص باقتناء هذه السكنات يوم الاثنين 12ديسمبر 202 على الساعة 11.00 صباحا في كل من الولايات التالية:

-مستغانم .

-سيدي بلعباس.

-عين تيموشنت.

-تلمسان.

–سعيدة.

-بشار.

– تيارت.

–تيسمسيلت.

–البيض.

–غليزان.

– برج بوعريريج.

– مسيلة.

–البويرة.

– بجاية.

–تيزي وزو.

–عنابة.

– باتنة.

– بسكرة.

– جيجل.

– ميلة.

– سكيكدة.

– سوق اهراس.

– قالمة.

– طارف.

– تبسة.

– قسنطينة.

– سطيف.

– ادرار.

-الاغواط.

– الواد.

– غرداية.

– عين الدفلى.

– الشلف.

– الجلفة.

– المدية.

أما بالنسبة للمكتتبين الراغبين في اقتناء السكنات الترقوي العمومي lpp والتي لا تتوفر فيهم شروط الاكتتاب يمكنهم التسجيل في هذا البرنامج لنفس السكنات دون أي شرط على ان يتم تسديد المبالغ المقابلة للسعر الجديد للتكلفة العقارية.

علما ان كل المواقع ستكون مرفوقة بالصور.

ويتم الاكتتاب عبرالموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التالي: ːwww.enpi.dz.

ولمزيد من المعلومات يرجى منكم زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التالي: www.enpi.dz.