فتح الحرمين للصلاة والطواف قريبا

أعلن فضيلة الشيخ عبد الرحمان سديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن عودة الحرمين للطواف والصلاة قريبا.

وقال فضيلة الشيخ عبد الرحمان سديس عبر حساب الرئاسة الرسمي في فيديو “أبشركم بأنھا إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمین للطواف وللسعي وللصلاة”.

واضاف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “الدولة أحرص منا على هذا الأمر”.

كما اشار فضيلة الشيخ إلى ان الامور ستعود بإذن الله إلى أن الامور ستعود كما كانت عليه، وإلى عدم التسرع في التحرر من الإجراءات الوقائية للحد من انشار الوباء.

هذا وقد تم غلق الحرمين أمام المعتمرين للطواف والصلاة بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 التي مست العالم.