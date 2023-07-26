فتح المسابقات التصفوية الولائية التحضيرية للطبعة 25 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن فتح المسابقات التصفوية الولائية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره.

ويأتي هذا في إطار التحضير للطبعة الخامسة والعشرين للأسبوع الوطني للقرآن الكريم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445هــ/2023م.

وحسب بيان وزارة الشؤون الدينية، فإن فتح المسابقات التصفوية الولائية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، يكون وفق الفروع و شروط المشاركة المذكورة أدناه :

الشروط الخاصة بكل فرع :

• الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد والتفسير

– المسابقة مفتوحة للذكور والإناث

– أن يكون سن المترشح(ة) أكثر من 25 سنة

– أن يكون حافظاً(ة) للقرآن الكريم كاملاً برواية ورش عن الإمام نافع

• الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد

– المسابقة مفتوحة للذكور والإناث

– أن يكون سن المترشح(ة) ما بين 15 إلى 25 سنة

– أن يكون حافظاً(ة) للقرآن الكريم كاملاً برواية ورش عن الإمام نافع

• الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد لصغار الحفظة

– المسابقة مفتوحة للذكور والإناث

– أن يكون سن المترشح(ة) أقل من 15 سنة

– أن يكون حافظاً(ة) للقرآن الكريم كاملاً برواية ورش عن الإمام نافع

• الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات القرآنية

– المسابقة مفتوحة للذكور والإناث

– أن يكون سن المترشح(ة) ما بين من 15 إلى 40 سنة

– أن يكون حافظاً(ة) للقرآن الكريم كاملاً بالقراءات القرآنية السبع(7) مع حفظ متن الشاطبية

• الفرع الخامس : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد (المسابقة النسوية)

– أن يكون سن المترشحة أكثر من 15 سنة

– أن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملاً برواية ورش عن الإمام نافع

• الفرع السادس : حفظ ما تيسر من القرآن الكريم مع التجويد (مسابقة محو الأمية)

– المسابقة مفتوحة للذكور والإناث.

– أن يكون المترشح (ة) منتظماً في قسم محو الأمية.

– ألا يقل السن عن 50 سنة.

– أن يكون حافظاً(ة) لـ 10 أحزاب فأكثر برواية ورش عن الإمام نافع.

وفيما يلي الشروط العامة :

• أن لا يكون المترشح(ة) فائزاً بإحدى المراتب الثلاث (3) الأولى في المسابقات الوطنية السابقة ويستثنى من ذلك الفرع الرابع الخاص بالقراءات القرآنية.

• أن لا يكون من القراء المحترفين المعروفين وطنياً ودولياً.

• أن يقدم الطالب ملفاً يتكون من : شهادة ميلاد، صورتين شمسيتين، استمارة الترشح التي تسلم له من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.

فعلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، التقرب من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات للتسجيل ولإجراء المسابقة الولائية التي تتوافق مع مستواهم.

ملاحظات :

• بالنسبة للفرع الرابع (حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات القرآنية السبع)، فيكون التسجيل بمديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات، وتتم المسابقة التصفوية الوطنية مباشرةً.

• يٌعتمد في الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد والتفسير، كتاب (كلمات القرآن تفسير وبيان، للشيخ حسنين مخلوف).

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