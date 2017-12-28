فتح المطاعم المدرسية المغلقة وتحسين الوجبات المقدمة إيجباريا

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية بضرورة الإسراع في فتح كافة المطاعم المدرسية أمام التلاميذ خاصة المغلقة منها.

جاء هذا في تعليمة صادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية موجهة إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر والأميار.

وجاء في نص التعليمة، أنه للأسف أن التلاميذ يتناولون وجبات باردة ولا يستفيدون من الإطعام حتى الآن نتيجة بقاء بعض المطاعم مغلقة.

ماينعكس سلبا على الظروف العامة للمتمدرسين خاصة في فصل الشتاء.

الإطعام المدرسي للتلاميذ في الطور الإبتدائي الذي أسند للبلديات منذ بداية السنة عرف تذبذبا منذ انطلاقه.

وأضافت أن رؤساء البلديات ملزمون بجرد جميع المعدات المسجلة.

كما يجب أن تضمن البلديات مباشرة بعد تنصيب المجالس الشعبية فتح المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ المستفيدين.

وستعد النفقات المتعلقة بتسيير المطاعم المدرسية كنفقات إجبارية.

كما أن البلديات والولايات التي تتمتع بموارد مالية هامة المساهمة في تحسين الوجبات المقدمة للتلاميذ.

هذا الى جانب القيام بدورات تفتيشية مفاجئة على مستوى المطاعم المدرسية من قبل المصالح المؤهلة.

مع تعهد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بتبليغ الاعانات الموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية ابتداء من السنة المالية 2018 .

بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي خاص بالمدارس الإبتدائية والمطاعم المدرسية حيز الخدمة قريبا.

مما يسمح بإجراء شامل لكل المؤشرات المرتبطة بالهياكل والأثاث والتمويل.