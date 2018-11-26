فتح باب الإنخراط لـ”الزماڨرة” في صندوق الضمان الإجتماعي

قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فتح باب الانخراط الطوعوي،في الصندوق الضمان الاجتماعي، أمام أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وذلك من أجل تمكينهم من الإستفادة من معاشات التقاعد.

وحسبما أوردته قناة “النهار”، اليوم الاثنين، أنّ نسبة التعويض قد تصل إلى نسبة التعويض 100 بالمائة، كلما كانت قيمة الإشتراك مرتفعة .

وسيساهم إدراج التقاعد لأبناء الجالية المقيمة في الخارج بالصندوق التقاعد، في ضخ مايقدر بـ20 إلى 40 ألف مليار سنتيم ،كإشتراكات سنوية.

وذلك حسب دراسة قام بها نواب اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وتجدر الاشارة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يُواجه أزمة مالية خانقة منذ سنة 2016 ،مما يضطره الإستعانة بموارد أخرى لتوفير موارد مالية كافية .