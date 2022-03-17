فتح بعض المكاتب البريدية إستثناءً غدا الجمعة

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أنه سيتم فتح، بشكل استثنائي، بعض المكاتب البريدية المتواجدة على المستوى الوطني، يوم غد الجمعة.

وحسب بيان لذات المؤسسة، سيتم فتح هذه المكاتب، خلال الفترة الصباحية. أي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا. ويأتي ذلك، تحسبا لحلول شهر رمضان الفضيل.

وأوضح البيان، أن هذا الإجراء يخص المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد خارج الصنف. ومكاتب بريدية خارج الدرجة، مكاتب بريدية درجة استثنائية ودرجة أولى. وكذا المؤسسات التي تعمل بنظام التناوب والمكاتب البريدية المتنقلة.

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تحضيرا لشهر رمضان.. وزير الداخلية يجتمع بولاة الجمهورية

أشرف وزير الداخلية كمال بلجود، اليوم الخميس، على اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جمعه بولاة الجمهورية، في إطار متابعة التكفل بمختلف الملفات ذات الصلة بيوميات المواطن. وحسب بيان لوزارة الداخلية، خص اللقاء في مستهل أشغاله آخر الترتيبات المتعلقة بشهر رمضان المبارك. كما أعطى الوزير توجيهاته بإتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية والطاقوية الأساسية. والتصدي لمحاولات خلق الندرة والمضاربة مع الحرص على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا. بالإضافة إلى دعم ومرافقة النشاط التضامني لمختلف الجمعيات الفاعلة خلال الشهر الكريم. وتهيئة ظروف التنشيط الثقافي والديني التي تسمح بخلق أجواء رمضانية في كنف السكينة والتكافل. وفيما يخص متابعة المشاريع التنموية على المستوى المحلي، جدد الوزير على ضرورة التقدم في استكمالها بما يسمح بتسليمها في آجالها. ويأتي ذلك، لما تكتسيه من أثر بخصوص الاستجابة لإنشغالات المواطن وتحسين إطاره المعيشي. كما تم تناول ملف الإستثمار المحلي وإنشاء مناطق النشاطات. حيث تم التذكير بضرورة مواصلة مسار رفع العراقيل لفائدة المستثمرين. ومرافقة حاملي المشاريع. فضلا على تسريع وتيرة تهيئة مختلف مناطق النشاط المصغرة التي تم إنشاؤها عبر بلديات الوطن.

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