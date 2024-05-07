فتح تحقيق ابتدائي في حادثة إنهيار منزل ببوسعادة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، بفتح تحقيق ابتدائي في حادثة إنهيار لمنزل بشارع عمر إدريس والذي اسفر عن وفاة امرأة إصابة زوجها وولديها بجروح. حسب بيان لنيابة الجمهورية لمجلس قضاء المسيلة.

وجاء في بيان، “أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة الرأي العام، أنه بتاريخ: 2024/05/07 و على إثر إنهيار لمنزل بشارع عمر إدريس ، حي الهضبة ببلدية بوسعادة و الذي أسفر عن وفاة إمرأة و إصابة زوجها وولديها بجروح وذلك تزامنا مع قيام جارهم بأشغال حفر.”

وقد تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة إلى مكان الحادث الأليم رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة إقليميا و بعد إجراء المعاينات اللازمة أمر بفتح تحقيق إبتدائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث و تحديد المسؤولية الجزائية بدقة للمتسببين في ذلك. يضيف المصدر نفسه.