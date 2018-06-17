فتح تحقيق جنائي في حادث دهس جماهير المونديال بموسكو

فتحت السّلطات الرّوسية تحقيقا جنائيّا في حادث دهس جماهير المونديال الجاري أحداثه بموسكو، والذي أصيب على إثره 7 أشخاص بينهم امرأتان.

بعد اصطدام سيارة بحشد من المارة قرب الميدان الأحمر في موسكو في الوقت الذي تدفق فيه سكان وزائرون من مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم.

واعترف السائق بأنه لم يتعمد صدم الحشد، بل فقد السيطرة خلال القيادة.

وتتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الحادث يظهر سيارة الأجرة وهي تخرج عن طابور من السيارات المتوقفة في ازدحام مروري.

ثم تنطلق مسرعة وتصعد على الرصيف الضيق المكتظ بالمارة، وسارت السيارة لنحو عشرة أمتار على الرصيف لتباغت المارة

وتوقفت السيارة بعد ارتطامها بلافتة مرورية وحينها حاول المارة فتح الباب الجانبي للسائق الذي كان يرتدي ملابس سوداء.

حيث قفز من السيارة وانطلق مسرعا، قبل أن يلاحقوه المارة ويطرحوه أرضا.