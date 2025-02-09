فتح تحقيق حول عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة 

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسة إجتماع مجلس الوزراء بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.

وحسب بيان مجلس الوزراء إيفاد لجنة لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.

كما أمر الرئيس تبون بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية.

وخلال الإجتماع أكد رئيس الجمهورية أن عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب.