فتح تحقيق حول فيديو يُظهر شخص بالزي العسكري داخل بلدية ورڨلة

علّق محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، حول فيديو من داخل أحد بلديات ورڨلة يظهر فيه رجل بالزي العسكري.

وقال شرفي، على هامش تنصيب مندوبين ولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إن ليس كل ما يدور بمواقع التواصل الاجتماعي حقيقة.

وأوضح المتحدث، أن هناك العديد من الفيديوهات التي يتم فبركتها من قبل بعض الأشخاص.

وكشف شرفي، عن فتح تحقيق بخصوص الفيديو المتداول بالفايسبوك، الذي يظهر فيه شخص بالزي العسكري داخل مكتب بلدية ورڨلة.

للإشارة، انتشر في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو، بشكل كبير، يظهر فيه شخص بالزي العسكري داخل أحد بلديات ورڨلة.