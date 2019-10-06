فتح تحقيق حول فيديو يُظهر شخص بالزي العسكري داخل بلدية ورڨلة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
فتح تحقيق حول فيديو يُظهر شخص بالزي العسكري داخل بلدية ورڨلة
بقلم أسماء.ع

علّق محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، حول فيديو  من داخل أحد بلديات ورڨلة يظهر فيه رجل بالزي العسكري.

وقال شرفي، على هامش تنصيب مندوبين ولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إن ليس كل ما يدور بمواقع التواصل الاجتماعي حقيقة.

وأوضح المتحدث، أن هناك العديد من الفيديوهات التي يتم فبركتها من قبل بعض الأشخاص.

وكشف شرفي، عن فتح تحقيق بخصوص الفيديو المتداول بالفايسبوك، الذي يظهر فيه شخص بالزي العسكري داخل مكتب بلدية ورڨلة.

للإشارة، انتشر في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو، بشكل كبير، يظهر فيه شخص بالزي العسكري داخل أحد بلديات ورڨلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=708587

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com