فتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عن تدهور النقل الجوي والبحري

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق فوري، في النقل الجوي والبجري للبضائع لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بدمج الشركتين الوطنيتين كْنان متوسطية “Cnan Med” و كْنان شمال “Cnan Nord” المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس تبون ايضا بإعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة، في غضون شهر.

كما شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة العمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل.

وأسدى الرئيس تبون تعليمات، بفسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة، في البحرية ولا سيّما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن.