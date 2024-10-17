فتح دورة تكوينية للترقية إلى رتبتي إمام واعظ وأستاذ التعليم القرآني 

فتحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف دورة للتكوين المتخصص للترقية إلى رتبتي إمام واعظ وأستاذ التعليم القرآني. برسم سنة 2024.

وتعلم الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أن الموظفين المقبولين لمتابعة هذا التكوين والبالغ عددهم 2317 مرشحاً للتكوين في رتبة إمام واعظ (1092 من رتبة أستاذ التعليم القرآني، 1225 من سلك أعوان المساجد).

وكذا 759 مرشحا للتكوين في رتبة أستاذ التعليم القرآني من سلك أعوان المساجد (364 من رتبة مؤذن، و 395 من رتبة قيّم).

كما حددت الوزارة موعد انطلاق الدورة يوم 3 نوفمبر سنة 2024.

وبهذا عليهم التقرب من مديرياتهم الولائية للشؤون الدينية والأوقاف. لتزويدهم بكل المعلومات الضرورية المتعلقة بهذا الشأن.